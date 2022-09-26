Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Геймер, решивший отправить сообщение на номер, зашифрованный в недавнем трейлере игры The Callisto Protocol, получил загадочный ответ. Об этом 26 сентября сообщает портал Eurogamer.

The Callisto Protocol Скриншот из трейлера игры

Пользователь Shinobi602 рассказал, что в ответ он получил сообщение с фразой «secrets, answers, ARCAS, lies», в конце которого стояла дата «29 сентября». Таким образом, геймеры пришли к выводу, что 29 сентября 2022 года студия Striking Distance выступит с неким анонсом.

Напомним, релиз The Callisto Protocol запланирован на 2 декабря 2022 года. Реализацией проекта руководит геймдизайнер Глен Скофилд, который является создателем франшизы Dead Space.

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