Рязань, 26 сентября 2022, 12:40 — REGNUM Семь глав министерств Рязанской области утверждены в должностях, ещё восемь министров ждёт согласование. Данные о главах ведомств доступны на сайте правительства региона, сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Министром экономического развития стал Андрей Ворфоломеев, министром здравоохранения Александр Пшенников, министром цифрового развития, информационных технологий и связи Андрей Ульянов, министром по делам территорий и информационной политике — Жанна Фомина. Министерство культуры возглавила Марина Кауркина, министром физической культуры и спорта назначен Владислав Фролов.
Согласования на должности, в том числе с федеральными структурами, ждёт ещё некоторых министров, которые пока будут работать в правительства региона с приставкой и. о. Это глава рязанского минфина Марина Наумова, руководитель строительного комплекса Юрий Кулешов, и. о. министра имущественных и земельных отношений Михаил Майоров, глава минобра и молодёжной политики Ольга Щетинкина, и. о. министра труда и социальной защиты населения Елена Карпенко, и. о. министра транспорта и автомобильных дорог Елена Мирошкина, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Запорожец и и. о. министра природопользования Александр Новиков.
Как сообщало ИА REGNUM, в новом правительстве Рязанской области утверждены вице-губернатор и заместители председателя.