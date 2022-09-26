Рязань, , 12:40 — REGNUM Семь глав министерств Рязанской области утверждены в должностях, ещё восемь министров ждёт согласование. Данные о главах ведомств доступны на сайте правительства региона, сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Рязанской области

Министром экономического развития стал Андрей Ворфоломеев, министром здравоохранения Александр Пшенников, министром цифрового развития, информационных технологий и связи Андрей Ульянов, министром по делам территорий и информационной политике — Жанна Фомина. Министерство культуры возглавила Марина Кауркина, министром физической культуры и спорта назначен Владислав Фролов.

Согласования на должности, в том числе с федеральными структурами, ждёт ещё некоторых министров, которые пока будут работать в правительства региона с приставкой и. о. Это глава рязанского минфина Марина Наумова, руководитель строительного комплекса Юрий Кулешов, и. о. министра имущественных и земельных отношений Михаил Майоров, глава минобра и молодёжной политики Ольга Щетинкина, и. о. министра труда и социальной защиты населения Елена Карпенко, и. о. министра транспорта и автомобильных дорог Елена Мирошкина, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Запорожец и и. о. министра природопользования Александр Новиков.

«Ещё один важный момент. Структура правительства — это живой инструмент, который при необходимости может и будет меняться. И самое главное. Каждый руководитель должен понимать, что при назначении получил не золотую пайцзу и неограниченные полномочия как кому-то вдруг могло показаться, а большую ответственность и кредит доверия. Этот кредит доверия предстоит отрабатывать ежедневно», — подчеркнул 24 сентября в социальных сетях губернатор Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом правительстве Рязанской области утверждены вице-губернатор и заместители председателя.