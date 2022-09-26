Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Представители военкоматов и чиновники из администрации Ленинградской области встретятся с близкими мобилизованных в регионе, сообщил 26 сентября сообщил Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Родственники мобилизованных смогут встретиться с представителями власти и руководителями военкоматов в среду, 28 сентября, во всех районах Ленобласти в 19:00 мск.

«Будут рассмотрены все вопросы родных, от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы»,— добавил он.

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан.

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