Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Представители военкоматов и чиновники из администрации Ленинградской области встретятся с близкими мобилизованных в регионе, сообщил 26 сентября сообщил Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Родственники мобилизованных смогут встретиться с представителями власти и руководителями военкоматов в среду, 28 сентября, во всех районах Ленобласти в 19:00 мск.

«Будут рассмотрены все вопросы родных, от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы»,— добавил он.

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан.