Ижевск, 26 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Оперативное видео с места стрельбы в школе №88 в Ижевске опубликовала 26 сентября пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацисты

На выложенных в интернет кадрах запечатлён труп застрелившегося напавшего на школу, который лежит на полу в одном из классов образовательного учреждения в майке чёрного цвета с изображённой на ней нацистской свастикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних.