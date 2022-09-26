Хартум, 26 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Работники ряда ключевых ведомств правительства Судана отказались выходить на работу из-за низких зарплат. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, 26 сентября забастовку объявили 1800 сотрудников министерства сельского и лесного хозяйства.

Отмечается, что к забастовке также присоединились сотрудники министерств торговли, снабжения и энергетики.

Представители бастующих сообщили Al-Araby-al-Jadid, что в июне сотрудники представили министрам сельского хозяйства и финансов меморандум с требованием изменение структуры заработной платы, предоставления им медицинское страхование, создание стимулирующей рабочей среды и обеспечение жильем всех сотрудников.