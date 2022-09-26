Ижевск, , 12:33 — REGNUM В результате стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Стрельба в школе №175 в Казани Цитата из видео на YouTube

В числе жертв трагедии — семь школьников. Ранены 14 учащихся и семь взрослых сотрудников учреждения, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88 Ижевска. Родственникам и близким погибших и пострадавших по горячим линиям оказывается психологическая поддержка.

Минздрав Удмуртии формирует списки пострадавших при стрельбе. Нападавший покончил с собой, его личность устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, а также о незаконном хранении и ношении оружия.

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