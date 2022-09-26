Уфа, 26 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров передал награду семье героя, который погиб при исполнении задач спецоперации. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Советский воин-освободитель в памятнике-ансамбле воинам Красной Армии, павшим в боях с фашизмом. Скульптор Е.В. Вучетич. 1946-49 гг. Трептов-парк, Берлин

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Сообщается, что в городе Стерлитамаке Хабиров навестил семью воина старшего сержантаЮрия Чумакова, который погиб в апреле 2022 года при выполнении задач специальной военной операции в составе добровольческого отряда «Барс».

Напомним, что Юрий Чумаков после окончания городского станкостроительного техникума прошёл срочную службу, стал заместителем командира инженерно-сапёрного взвода. Позже поступил на военную службу по контракту, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Указом главы Башкирии он посмертно удостоен орденаШаймуратова.

Глава региона передал награду семье героя, пообщался с матерью воина.

«Мы будем хранить память о вашем сыне. Он достойно сражался, проявил мужество и храбрость. Обязательно поддержим вас, окажем всю необходимую помощь», — приводит пресс-служба слова Хабирова.