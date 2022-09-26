Курск, 26 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Соболезнования жителям Республики Удмуртия в связи с трагедией в ижевской школе №88 выразил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Искренне потрясён трагедией, которая произошла сегодня в школе Ижевска. Чудовищный по своей жестокости поступок. Приношу соболезнования родным и близким погибших. Разделяю боль и скорбь со всеми жителями Удмуртской Республики», — написал курский губернатор в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина в футболке с неонацистской символикой открыл стрельбу в школе в Ижевске утром 26 сентября. Следственные органы предварительно сообщили о девяти погибших.