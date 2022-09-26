Иркутск, , 12:30 — REGNUM В Иркутской области, согласно указу губернатора Игоря Кобзева, в 1 января 2023 года будут награждать почетным знаком «Отцовская доблесть».

На плечах у отца Дарья Драй © ИА REGNUM

«Почетный знак мы вводим для поощрения многодетных отцов, которые ответственно подходят к воспитанию детей и становятся настоящим примером сохранения и преумножения традиционных семейных ценностей. Сегодня это очень важно», — рассказал Игорь Кобзев.

Почетным знаком будут награждаться мужчины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее 10 лет, занимающиеся общественной деятельностью, достойно воспитывающие (воспитавшие) трех и более детей (включая усыновленных, удочеренных, находящихся не менее пяти лет под опекой (попечительством)).

Поощрение будет происходить на конкурсной основе. Ежегодно награждать будут 10 многодетных отцов. Почетный знак и удостоверение будут вручаться ко Дню отца, отмечаемое ежегодно в третье воскресенье октября.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 26 сентября поздравил жителей Приангарья с 85-летием образования Иркутской области.

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