Токио, 26 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером киевского режима В. Зеленским. Об этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил 26 сентября на пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Он отметил, что Анкара продолжает проводить взвешенную политику. При этом среди западных стран есть те, кто желает продолжения конфликта в б. УССР для ослабления России.

«Наш президент продолжит поддерживать диалог как с Путиным, так и с Зеленским», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

Он добавил, что Путин в ходе недавней встречи с Эрдоганом в Самарканде заявил, что Россия допускает возможность возвращения к переговорам с Киевом.

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