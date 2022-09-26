Тюмень, , 12:28 — REGNUM В Тюмени неизвестные пытались увести двух девочек с игровой площадки на ул. Свердлова. Об этом сообщается в социальных сетях города.

Девочка acandraja

Мужчина и девушка приглашали сперва одну школьницу посмотреть котят, предлагали ей конфеты. Когда та отказалась идти с ними, они стали увещевать другую малолетнюю девочку.

«СУ СКР по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми мужчина пытался увести чужого ребёнка с детской площадки, пообещав сладости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми мужчина пытался увести чужого ребёнка со двора, пообещав сладости