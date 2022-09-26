Чебоксары, 26 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Чувашии в тур по проекту школьного туризма смогут поехать 1,4 тыс. чебоксарских детей, при этом число зарегистрированных желающих превысило 1,5 тыс. человек. При оценке учитываются достижения ребят. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии по итогам планёрки 26 сентября под председательством главы администрации Чебоксар Дениса Спирина.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

В Чувашии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» стартовал пилотный проект, который позволит лучшим школьникам в качестве награды отправиться по туристическим маршрутам в республике. К проекту присоединились чебоксарские школьники: при квоте в 1403 человека заявки подал 1561 человек.

Замглавы администрации по социальным вопросам Ольга Чепрасова проинформировала, что для участия в проекте ученики 5-9 классов проходили конкурсный отбор. Критериями отбора стали достижения ребят: учитывались победы и участие в олимпиадах, грамоты, активное участие в спортивных и общественных мероприятиях, конкурсах и соревнованиях, а также добровольческая деятельность.

В мэрии отмечают, что в рамках проекта школьники смогут познакомиться «с достопримечательностями и уникальными особенностями» Чувашии, выбрав интересующий маршрут и дату в личном кабинете:

«На выбор доступны шесть туристических маршрутов выходного дня. Есть возможность посетить Алатырь, Канаш, Козловку. Кроме познавательных экскурсий, для ребят приготовили интересные квесты и мастер-классы».

Все экскурсии проводят опытные гиды.

Для путешествия выдаётся социальный сертификат на 7 тыс. рублей, включающий тур продолжительностью не менее 24 часов, питание, проживание в отелях и гостиницах «три звезды» и выше, трансфер, экскурсии, мастер-классы, музейные программы с использованием «Пушкинской карты».

«Проект школьного туризма — возможность поощрить талантливых ребят за академические и общественные достижения и познакомить их поближе с культурой родного края», — подчеркнул глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Воспользоваться участием в программе возможно только один раз. В октябре запланировано четыре поездки, в ноябре — пять.

Как сообщало ИА REGNUM , в новом учебном году школьники 5 — 9 классов, которые покажут высокие достижения «в образовании, спорте, искусстве, культуре и общественной работе», смогут в рамках двухдневных бесплатных туров путешествовать по Чувашии.