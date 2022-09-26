Кострома, 26 сентября 2022, 12:39 — REGNUM Гастрономический фестиваль «Клюквенный сок» в посёлке Мисково Костромской области отметили из-за начала мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор центра культуры и молодежи «Перспектива» Костромского района Сергей Зубов.
Фестиваль с дегустацией, мастер-классами и экскурсиями на самую крупную плантацию клюквы в России проводился в Костромском районе с 2017 года. Каждый год его посещали несколько тысяч человек.
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