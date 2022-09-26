Кострома, 26 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Гастрономический фестиваль «Клюквенный сок» в посёлке Мисково Костромской области отменили из-за начала мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор центра культуры и молодежи «Перспектива» Костромского района Сергей Зубов.

Центр культуры и молодёжи «Перспектива» Костромского муниципального района Костромской области Фестиваль, 2019 год

«Сейчас не время для праздников. Народ в напряжении. Многие в депрессии, люди не понимают что делать. Решение об отмене фестиваля было принято коллективно властями Костромского района. С этой позицией согласились общественники и депутаты», — сказал Зубов.

Фестиваль с дегустацией, мастер-классами и экскурсиями на самую крупную плантацию клюквы в России проводился в Костромском районе с 2017 года. Каждый год его посещали несколько тысяч человек.