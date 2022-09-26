Сочи, Краснодарский край, 26 сентября 2022, 12:26 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия победят в противостоянии с Западом.
Лукашенко отметил, что он не сомневается в правоте позиции обеих стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.
«Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет», — подчеркнул Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи предложил обсудить вопросы двустороннего характера.
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