Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимир Путиным выразил уверенность, что Россия и Белоруссия победят в противостоянии с Западом.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что он не сомневается в правоте позиции обеих стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.

«Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи предложил обсудить вопросы двустороннего характера.

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