Москва, 26 сентября 2022, 12:25 — REGNUM ВКС России уничтожили за сутки в ДНР до 100 боевиков националистических формирований, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС России в результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области уничтожили более 120 киевских боевиков.
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