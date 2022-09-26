Москва, 26 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. ВКС России уничтожили за сутки в ДНР до 100 боевиков националистических формирований, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений националистических формирований в районе населённого пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС России в результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области уничтожили более 120 киевских боевиков.

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