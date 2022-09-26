Ченнай, Индия, 26 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Компания Apple заявила 26 сентября, что ее флагманские iPhone 14 уже собирают в Индии, поскольку американский технологический гигант стремится перенести часть производства из Китая, как передает CNBC.

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«В новой линейке iPhone 14 представлены революционные новые технологии и важные возможности безопасности. Мы рады, что производство iPhone 14 будет налажено в Индии», — говорится в заявлении Apple.

Основной сборщик iPhone для Apple компания Foxconn производит устройства на своем заводе в городе Шриперумбудуре, расположенном в 40 км от Ченная, столицы штата Тамилнад.

Американский технологический гигант производит iPhone в Индии с 2017 года, но раньше это были старые модели. На этот раз Apple впервые приступила к производству в Индии своей последней модели iPhone 14.

Apple будет продавать смартфоны индийского производства на местном рынке, а также экспортировать их на другие рынки по всему миру. Клиенты в Индии начнут получать гаджеты местного производства уже в ближайшие дни.

Аналитики JP Morgan ранее в сентябре сообщили, что Apple перенесет 5% мирового производства iPhone 14 в Индию к концу 2022 года. По словам JP Morgan, к 2025 году в Индии будет производиться 25% всех iPhone.

Перенос производства в Индию подчеркивает стремление Apple диверсифицировать производство, частично выведя его из Китая, и увеличить число клиентов в Индии, которая в настоящее время является небольшим рынком сбыта для компании.

На данный момент большинство смартфонов Apple по-прежнему производятся в Китае.