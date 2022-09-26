Москва, 26 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В связи с трагедией в Ижевске (Удмуртия) в Госдуме предложили меры, которые могли бы положить конец вооруженным нападениям на школы.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

Следите за развитием событий в трансляции: »Стрельба в школе №88 в Ижевске — все новости»

«Надо сделать все, чтобы положить этому конец: законом перевести все учреждения образования с муниципального на региональный уровень, чтобы обеспечить и безопасность, и качество образования наших детей. Будем над этим работать в ускоренном режиме», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в телеграм-канале.

Он принес соболезнования родителям, потерявшим самое дорогое — своих детей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска (Удмуртия) погибли девять человек, сообщили в СК России.