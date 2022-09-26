Южно-Сахалинск, 26 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Сахалин за счёт бюджетных средств уже закупил необходимое для мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Сейчас осуществляется закупка спецтехники для бойцов. 26 сентября глава островного региона Валерий Лимаренко посетил воинскую часть в Аниве, пообщался с военнослужащими и лично проверил наличие всего необходимого.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«У нас здесь хорошие резиновые сапоги, теплая обувь, спальные мешки, которые выдерживают температуру до минус 15. Сотни коробок со стиральным порошком, средствами для бритья, зубными щетками и пастами, влажными салфетками и другими предметами гигиены», — рассказал старший военного городка, подполковник Денис Великанов.

Также для военнослужащих закупили комплекты постельного белья, полотенца, подушки, матрасы, бинокли, гигиенические наборы.

На 18 млн рублей будут приобретены квадрокоптеры, лазерные дальномеры, радиостанции, глушители.

Как сообщало ИА REGNUM, командиры батальонов передали Лимаренко ещё два списка с необходимыми бойцам принадлежностями. Губернатор пообещал, что всё будет закуплено и доставлено в часть в ближайшие дни.