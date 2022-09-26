Москва, 26 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. 25 боевиков киевского режима уничтожено во время проведения совещания командования 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом 26 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 [киевских] военнослужащих и более 40 получили ранения», — сказал Конашенков.

Кроме того, выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.

Также в районе города Очаков Николаевской области высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожены до 50-ти боевиков, 10 единиц военной техники и более 2 тыс. артиллерийских снарядов.