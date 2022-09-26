Москва, 26 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом 26 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного посёлка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также в ведомстве добавили, что ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», — отметили в Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что положения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС об угрозе со стороны России несостоятельны. Этот документ является постыдным, построенным на лжи.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона никогда не предпринимала в отношении станции агрессивных действий.

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