Москва, 26 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области уничтожили более 120 киевских боевиков, сообщили 26 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки российские военные уничтожили пять пунктов управления киевских боевиков.

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