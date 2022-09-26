Москва, 26 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Криптовалюта — это очень противоречивый инструмент для трансграничных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал планы российских властей разрешить использование «крипты» для такого рода сделок.

David McBee Криптовалюта

«В условиях санкций возможности для трансграничных платежей резко уменьшились, — сказал Ковригин. – Остаётся криптовалюта. Однако этот инструмент для трансграничных платежей весьма противоречив. Действительно, для криптовалюты границ нет, и некоторые услуги зарубежных провайдеров можно легко оплатить. Криптовалюта даёт возможности для частных лиц продолжать пользоваться привычными зарубежными услугами, а для бизнеса — работать с западными партнёрами».

Однако, как подчеркнул Ковригин, минусов у криптовалюты много.

«Во-первых, ввиду больших цепочек транзакций тот же биткоин стал «тяжёлым», платёж обрабатывается не быстро, да ещё и со значительными издержками для партнёров. Во-вторых, юридическое поле для оборота криптовалюты пока не сформировано в России. Особенно сложно в этом отношении бизнесу, — объяснил экономист. — Как вести бухгалтерский учёт в криптоденьгах? В-третьих, криптовалюта — самый волатильный инструмент, и длительное владение ею несёт огромные риски. В-четвёртых, не каждый провайдер за рубежом готов принимать к оплате криптовалюту. Большинство традиционных интернет-сервисов и производителей программ такие платежи не принимают».

Как полагает Ковригин, России необходим закон, легализующий для бизнеса криптовалюты в расчётах с зарубежными партнёрами.

«Однако не надо рассматривать его как панацею для бизнеса», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что использование РФ криптовалют для международных расчетов может оказаться работающим решением.