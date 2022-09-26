Владивосток, 26 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнование в связи с трагедией в школе Ижевска.

Марина Каширская ИА REGNUM Скорбь

Читайте также: Крым соболезнует в связи с трагедией в школе Ижевска

«Мы в Приморье с прискорбием восприняли печальные известия об атаке на ижевскую школу. Разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому, кто потерял дорогих и близких людей. В этот тяжелый момент желаем всем жителям Ижевска мужества и душевных сил. Передайте им от всех приморцев слова поддержки и утешения. Прошу также передать пожелания скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице», — написал в своём телеграм-канале Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в школе №88 Ижевска утром 26 сентября.

От выстрелов преступника погибли дети и взрослые.