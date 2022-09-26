Подгорица, 26 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Со вторника, 27 сентября, в Черногории пройдет плановая коррекция цен и топливо подешевеет, сообщило министерство капитальных вложений страны.

Pixabay.com Топливо

Евродозидель подешевеет на 8 евроцентов и будет стоить 1,48 евро за литр, цена на 95-й бензин не изменилась — 1,26 евро за литр, бензин Eurosuper-98 будет стоить 1,30 евро за литр и подешевеет на 1 евроцент.

Такие цены сохранятся в стране в течение двух недель.