Уфа, 26 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Мобилизованных жителей города Стерлитамака и Стерлитамакского района Башкирии проводили на службу. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

В митинге по случаю отправки жителей Башкирии на место боевого слаживания принял участие глава региона Радий Хабиров.

Он пожелал воинам успешно выполнить поставленные задачи и вернуться домой к родным и близким.

«Мы сегодня собрались здесь, а в душе у нас два слова — уважение и благодарность. Уважение вам как настоящим мужчинам. Время сейчас непростое, но оно рождает настоящих мужчин. И благодарность — за то, что идёте нас защищать, защищать страну, измученных людей Донбасса, которые в эти дни принимают решение о вхождении в состав нашей большой страны», — заявил глава региона.

Он напомнил, что бойцы из Башкирии (военнослужащие Министерства обороны России, Росгвардии, батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Достовалова, добровольческих отрядов «Барс» и других подразделений) уже несколько месяцев воюют на территории б. УССР, защищая родину от нацизма.

«Я с ними постоянно общаюсь. Им нужна помощь, они вас очень ждут. Мы с надеждой смотрим на вас. Ждём, что вы выполните свой воинский долг, поддерживая и защищая друг друга. Ждём, что вы живыми и невредимыми вернётесь домой — точно так же плечом к плечу, как сегодня», — заявил он.

Он подчеркнул, что сделает всё, чтобы все усилия Башкирии были направлены на то, чтобы помочь воинам.

«Мы будем приезжать к вам, поддерживать, помогать во всём. Ещё хочу сказать, что усилия республики будут направлены на то, чтобы вы не переживали за ваших родных и близких. Мы будем помогать им, твёрдо вам обещаю. Работайте, братья!» — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в селе Кармаскалы Башкирии торжественно проводили мобилизованных и добровольцев из Кармаскалинского и Архангельского районов. В Белебее также состоялась торжественная отправка мобилизованных к местам прохождения боевого слаживания.

Читайте также: «Ждем вас с победой!» — в Башкирии состоялись проводы мобилизованных

А также: «Работайте, братья!» В Башкирии торжественно проводили мобилизованных