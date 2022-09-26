Ижевск, 26 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Мужчина, напавший на школу в Ижевске, покончил с собой. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Стрельба

«Нападавший покончил с собой», — цитирует представителя СК РИА Новости.

Уточняется, что нападавший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. Личность мужчины устанавливается, при себе у него не было документов.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный открыл стрельбу в школе в Ижевске. По предварительным данным, погибли шесть человек, ещё два десятка получили ранения.