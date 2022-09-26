Иркутск, 26 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 26 сентября известило о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, с 18:00 местного времени местами в западных, северных районах, 27 сентября — местами по области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-19 м/с.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Неблагоприятный прогноз доведен до глав муниципальных образований, руководителей всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений, руководителей органов местного самоуправления и объектов экономики, старост сельских населенных пунктов.

Даны рекомендации проверить готовность органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил, предназначенных к реагированию на случай ухудшения оперативной обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 21 сентября 2022 года.

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