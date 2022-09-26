Москва, , 12:12 — REGNUM На данный момент количество погибших при нападении на школу №88 в Ижевске, по предварительным данным, возросло до девяти человек. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент информация по погибшим и раненым в результате нападения уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минздраве Удмуртской Республики сообщили, что устроивший стрельбу в школе №88 был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, его личность в данный момент устанавливается