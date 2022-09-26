Кемерово, , 12:11 — REGNUM Долг каждого — встать и защитить свою землю. Такое мнение высказали жители Кемеровской области, которые в ближайшее время отправятся на военные сборы для подготовки к спецоперации в защиту Донбасса.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это долг каждого! Людям сейчас тяжело, время тяжелое. Если не мы, то кто пойдёт нас защищать?!»— отметил житель Прокопьевска Сергей Ветров.

«Считаю, что каждый мужчина должен встать и защитить свою землю! Я на этой земле родился, вырос и считаю нужным идти и защищать суверенитет нашей страны и независимость », — сказал Адисей Алексеенко из Мариинск

«Я знал, что я сразу пойду, в этом сомнений не было. Опыт есть, желание есть, семья поддерживает, это самое главное», — рассказал кемеровчанин Марат Керебаев.

«Я понимаю, что именно сейчас решается судьба России. Нашей армии нужно подкрепление. Я не могу остаться в стороне и добровольно принял решение вступить в ряды Вооруженных сил России. Победа будет за нами» — уверен Артём Денисов из Яйского округа.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин обратился к народу по ситуации на Донбассе и ходе проведения спецоперации. Он объявил о начале частичной мобилизации в стране.