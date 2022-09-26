Кемерово, 26 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Долг каждого — встать и защитить свою землю. Такое мнение высказали жители Кемеровской области, которые в ближайшее время отправятся на военные сборы для подготовки к спецоперации в защиту Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Это долг каждого! Людям сейчас тяжело, время тяжелое. Если не мы, то кто пойдёт нас защищать?!»— отметил житель Прокопьевска Сергей Ветров.

«Считаю, что каждый мужчина должен встать и защитить свою землю! Я на этой земле родился, вырос и считаю нужным идти и защищать суверенитет нашей страны и независимость », — сказал Адисей Алексеенко из Мариинск

«Я знал, что я сразу пойду, в этом сомнений не было. Опыт есть, желание есть, семья поддерживает, это самое главное», — рассказал кемеровчанин Марат Керебаев.

«Я понимаю, что именно сейчас решается судьба России. Нашей армии нужно подкрепление. Я не могу остаться в стороне и добровольно принял решение вступить в ряды Вооруженных сил России. Победа будет за нами» — уверен Артём Денисов из Яйского округа.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин обратился к народу по ситуации на Донбассе и ходе проведения спецоперации. Он объявил о начале частичной мобилизации в стране.