Сочи, Краснодарский край, , 12:08 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи предложил обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Мы недавно встречались в Самарканде и планировали там обсудить данные актуальные вопросы, но работа там была напряжённой, очень много было контактов с коллегами», — отметил Путин.

По словам Путина, у России и Белоруссии всё-таки достаточно большой объем проблем, которые нужно обсудить, И здесь в Сочи предстоит обсудить отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в резиденции Бочаров ручей в Сочи.

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