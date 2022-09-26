Ижевск, , 12:08 — REGNUM С 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88 Ижевска. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

Родственникам и близким погибших и пострадавших по горячим линиям оказывается психологическая поддержка. Глава республики опубликовал еще один номер горячей линии — 8-800-100-09-06.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на школу №88 в Ижевске произошло утром 26 сентября во время уроков. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибли девять человек — два охранника, двое учителей и пять школьников. Нападавший покончил с собой, его личность устанавливается.

Сейчас минздрав Удмуртии формирует списки пострадавших при стрельбе. Они будут опубликованы в течение часа.

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