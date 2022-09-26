Черногорск, Хакасия, 26 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Первая команда мобилизованных из города Черногорска (Хакасия) сформирована и 26 сентября отправлена в Омск на переподготовку. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Василий Белоногов.

Скриншот с телеграм-канала главы Черногорска Василия Белоногова Частичная мобилизация в Черногорске (Хакасия)

По его словам, первые попавшие в частичную мобилизация в Черногорске — это офицеры в отставке.

«Настоящие мужчины, сильные, крепкие и надёжные, понимающие задачи нашей страны, отправились на двухмесячную переподготовку в Омск. После этого их распределят для дальнейшей службы», — подчеркнул Василий Белоногов.

Офицеров перед дорогой благословил протоиерей Иоанн Будзар.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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