Париж, , 12:07 — REGNUM Согласно опросу Ifop, популярность премьер-министра Франции Элизабет Борн растет третий месяц подряд, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

За месяц Элизабет Борн набрала два пункта, увеличив рейтинг до 43%, что намного больше, чем у президента Франции Эммануэля Макрона, набравшего 38%.

В контексте, когда тема пенсионной реформы находится в центре дебатов, Элизабет Борн видит признание людей, поддерживающих ее, само собой разумеющимся.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн и ряд министров встретятся с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить столь спорную пенсионную реформу.

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