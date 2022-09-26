Чебоксары, 26 сентября 2022, 12:06 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнование в связи с трагедией в Удмуртии, поручив усилить пропускной режим в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.
Руководитель региона от имени жителей Чувашии и себя лично выразил «глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы» в школе № 88 в Ижевске.
Он также поручил усилить пропускной режим в школах и других образовательных организациях Чувашии.
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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в школе Ижевска неизвестный отрыл стрельбу. По предварительным данным, погибли девять человек, включая пятерых учащихся, ещё 20 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.