Чебоксары, 26 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнование в связи с трагедией в Удмуртии, поручив усилить пропускной режим в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Руководитель региона от имени жителей Чувашии и себя лично выразил «глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы» в школе № 88 в Ижевске.

«Это трагедия для общества и отдельных семей, а также невосполнимая утрата. […] Нам необходимо быть более внимательными к друг другу, особенно к таким уязвимым категориям, как дети. […] Желаю мужества и стойкости в эти тяжёлые дни», — сказал Олег Николаев, пожелав пострадавшим «здоровья и скорейшего выздоровления».

Он также поручил усилить пропускной режим в школах и других образовательных организациях Чувашии.

Подробнее: Дело о стрельбе в школе №88 Ижевска передано в центральный аппарат СК РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в школе Ижевска неизвестный отрыл стрельбу. По предварительным данным, погибли девять человек, включая пятерых учащихся, ещё 20 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.