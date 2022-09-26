Якутск, 26 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Более 120 мужчин, мобилизованных по ошибке, возвращаются в Якутию, сообщил 26 сентября глава республики Айсен Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Он прокомментировал ситуацию с призывом граждан, которые не соответствуют критериям о частичной мобилизации. Ранее в республике уже приземлился борт, на котором вернулись домой 35 мужчин.

По словам Николаева, всего в Якутию возвращаются свыше 120 мобилизованных по ошибке жителей.