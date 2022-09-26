Южно-Сахалинск, 26 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко посетил 26 сентября воинскую часть в Аниве, где проходят боевое слаживание мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса жители островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Глава области осмотрел казармы, столовую, пообедал с бойцами.

«Настроение у ребят хорошее, моральный дух высокий», — написал в своём телеграм-канале Лимаренко.

Он отметил, что за счет бюджетных средств были закуплены и уже доставлены в военный городок вся необходимая экипировка для военнослужащих, спальные мешки, бытовые принадлежности и другие вещи, которые могут пригодиться им на сборах и в ходе спецоперации. Командиры батальонов передали Лимаренко ещё два списка с необходимыми бойцам принадлежностями. Губернатор пообещал, что всё будет закуплено и доставлено в часть в ближайшие дни.

«Я специально посмотрел всё хозяйственное обмундирование. Всё доставлено, всё закуплено. Наши бойцы полностью оснащены. Ждем с победой!» — сказал губернатор Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине всем семьям, мужчины из которых были мобилизованы для участия в спецоперации в защиту Донбасса, получат единовременную денежную выплату в сумме 300 тыс. рублей.