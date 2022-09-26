Пермь, , 12:03 — REGNUM В Пермском крае управляющую компанию «Молотов» в судебном порядке лишили права управлять многоквартирными домами. Решение не вступило в законную силу, сообщили 26 сентября в пресс-службе регионального госжилнадзора.

Суд Kakprosto.ru

Арбитражный суд Прикамья удовлетворил требования инспекции государственного жилищного надзора об аннулировании лицензии. Ранее из реестра лицензий исключили сведения о двух многоквартирных домах в Перми. Основанием стали привлечения управляющей компании в течение года к административной ответственности.

По данным инспекции госжилнадзора, в управлении УК «Молотов» находилось еще два многоквартирных дома, сведения о которых были исключены из реестра лицензий по причине отказа собственников от ее услуг и принятия решения о выборе иных УК.