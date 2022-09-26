Ижевск, , 12:03 — REGNUM На данный момент формируются списки пострадавших при стрельбе в школе №88. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии в своем telegram-канале.

Скорая помощь Pixabay.com

В ведомстве заверили, что они будут опубликованы в течение часа. Для родственников пострадавших открыта горячая телефонная линия по номеру 8-800-100-24-47.

Все раненые оперативно направляются в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на школу №88 в Ижевске произошло утром 26 сентября во время уроков. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибли девять человек — два охранника, двое учителей и пять школьников.

Возбуждено уголовное дело. Нападавший покончил с собой, его личность устанавливается.

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