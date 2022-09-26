Владивосток, 26 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Во Владивостоке 25 сентября два подростка обстреляли балкон одного из жилых домов. Владелец квартиры сообщил об этом в соцсетях, полиция отреагировала, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью.

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Выяснилось, что 15-летние подростки стреляли из пневматического пистолета, используя металлические шарики. Полицейские установили личности несовершеннолетних. Оба сознались в содеянном и пояснили, что преступного умысла у них не было.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу со школьниками и их родителями, которые сказали, что готовы возместить материальный ущерб пострадавшему.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в школе в Ижевске, нападение на военкомат в Иркутской области, вчерашние протесты в Дагестане — всё это результат подстрекательства и призывов к террору и экстремизму, организованный киевским режимом в соцсетях, считает член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.