Сеул, , 12:04 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма извинился за жестокость своей страны по отношению к корейцам во время Имджинской войны (1592–1598 гг). Об этом сообщает Yonhap News.

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Данное заявление представитель Японии сделал 24 сентября в ходе мемориального мероприятия в память о жертвах исторического сражения XVI века.

«В прошлом Япония причиняла большие страдания (корейскому) народу, — сказал Хатояма на мероприятии, проведенном на южнокорейском острове Чиндо. — Я не уверен, что ваше измученное сердце может исцелиться от этого извинения… Мы обязаны продолжать извиняться до тех пор, пока люди с ранеными сердцами не почувствуют, что им больше не нужны наши извинения».

Напомним, что корейский адмирал Ли Сун Син и его флот из 12 кораблей одержал победу над Японией в битве у острова во время японского вторжения в 1592–1598 гг.

Жители похоронили останки погибших японских солдат на солнечной стороне близлежащей горы.

«Японцы не должны забывать, что (корейцы) тепло относились к японским солдатам как к людям, независимо от того, были они врагами или союзниками», — сказал бывший премьер-министр Японии.