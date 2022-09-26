Псков, , 12:06 — REGNUM Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии на «Северном обходе» Пскова, сообщили 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП на «Северном обходе» Пскова. пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, ДТП произошло 25 сентября в 15:45 на 10-м километре «Северного обхода» Пскова на нерегулируемом перекрёстке. 38-летняя водитель автомобиля Kia при выезде со второстепенной трассы не уступила дорогу машине Chevrolet, под управлением 36-летнего мужчины.

«В результате ДТП пострадало шесть человек, среди которых два несовершеннолетних пассажира Kia: 14-летняя девочка и шестилетний мальчик», — уточнили в ведомстве, добавив, что все пострадавшие были госпитализированы в Псковскую областную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.