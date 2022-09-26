Воронеж, 26 сентября 2022, 12:02 — REGNUM Незаконно мобилизованные воронежцы должны вернуться домой в течение двух суток, об этом написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев 26 сентября по итогам совещания с главами районов и начальниками районных военкоматов.
Глава региона дал ряд поручений по проведению частичной мобилизации. В частности, он потребовал тщательно проверить все сообщения о нарушении прав жителей, получивших повестки.
До 23:30 4 октября руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже её прошёл. В случае выявления ошибочной мобилизации людей должны вернуть домой в течение двух суток.
На особый контроль губернатор поручил взять работу медиков в призывных комиссиях, в частности, внимательнее рассматривать медицинские документы, предоставляемые в военкоматы.
Кроме того, губернатор поручил главам района ежедневно проводить совещания по итогам дня, определять вопросы, требующие разрешения, при необходимости переадресовывать их в правительство региона.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В ряде регионов были зафиксированы случаи незаконной мобилизации. Только в Воронежской области на горячую линию 122 за 24–25 сентября поступило более 3,8 тыс. обращений.