Воронеж, , 12:02 — REGNUM Незаконно мобилизованные воронежцы должны вернуться домой в течение двух суток, об этом написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев 26 сентября по итогам совещания с главами районов и начальниками районных военкоматов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона дал ряд поручений по проведению частичной мобилизации. В частности, он потребовал тщательно проверить все сообщения о нарушении прав жителей, получивших повестки.

«Это касается широкого перечня вопросов: строгое соответствие призывников критериям, которые обозначили президент и Минобороны; проставление отметок о мобилизации в военных билетах; сохранение личных вещей призывников, если это вещи не из списка запрещённых и т.д. Если нарушения есть — устранить в течение суток», — пояснил глава региона.

До 23:30 4 октября руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже её прошёл. В случае выявления ошибочной мобилизации людей должны вернуть домой в течение двух суток.

На особый контроль губернатор поручил взять работу медиков в призывных комиссиях, в частности, внимательнее рассматривать медицинские документы, предоставляемые в военкоматы.

«Проводить медосмотры тщательнее, а если требуется — углубленные медицинские освидетельствования», — поручил Гусев.

Кроме того, губернатор поручил главам района ежедневно проводить совещания по итогам дня, определять вопросы, требующие разрешения, при необходимости переадресовывать их в правительство региона.

«Относиться с вниманием и чуткостью к каждому, кто приходит по повестке и кто обращается на горячую линию 122. Если вопрос сложный, брать время на ответ максимум 2 часа», — поручил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В ряде регионов были зафиксированы случаи незаконной мобилизации. Только в Воронежской области на горячую линию 122 за 24–25 сентября поступило более 3,8 тыс. обращений.