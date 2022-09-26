Донецк, 26 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка женщина подорвалась на противопехотной мине ПМФ-1 «Лепесток», сообщил 26 сентября мэр города Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM Мина «Лепесток» на пешеходном тротуаре

«По уточненной информации, в Кировском районе в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» получила ранение женщина 1963 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября киевские войска обстреляли Кировский район Донецка минами «Лепесток».

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