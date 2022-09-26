Киев, , 12:00 — REGNUM Переговоров российских властей с нацистским режимом Зеленского наше общество не потерпит, отметил в своем комментарии 26 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что после проведения референдумов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях переговоры с Россией «невозможны». Блинкен, в свою очередь, отметил, что никаких «тайных» переговоров об урегулировании ситуации на территории б. УССР в настоящее время не ведется.

« Это хорошо, что Блинкен подтверждает, что переговоров об «урегулировании» на территории бывшей УССР сейчас не ведётся. Переговоров с нацистским режимом Зеленского российское общество не потерпит.

Здесь, надо сказать, прозападные деятели, находящиеся в верхних эшелонах власти нашей страны или близкие к ним, попали в свою собственную ловушку. Помните, как в перестроечные годы началось муссирование темы «переговоров» представителей Сталина и Гитлера в Мценске в 1942 году? Помните, как антисоветчики поливали руководство СССР грязью по этому поводу? Сегодня многие из них заговорили по-другому: только переговоры с фашистом Зеленским!

А Зеленский между тем сам заявляет, что после референдумов в ЛНР, ДНР и на других освобождённых территориях бывшей УССР на переговоры с Россией не пойдёт. Всё правильно: вопрос о переговорах закрыт до тех пор, пока Киев сам о них не взмолится, пока их не попросит Запад. Тогда условия будем диктовать мы.

Референдумы помимо своей сути как таковой стали грамотным политическим ходом правильных друзей Владимира Путина: их проведением, как мы видим, неправильным «друзьям» нашего президента хотя бы на время отрезана возможность подбивать его на шаги, ведущие к подрыву его политических позиций и авторитета внутри страны и за рубежом.